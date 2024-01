Carrie Coon suena para The White Lotus mientras Jason Isaacs, Michelle Monaghan y Parker Posey ya fueron confirmados

La actriz Carrie Coon, reconocida por su trabajo en la serie The Leftovers, y quien también participó en Ghostbusters: Afterlife, estaría en conversaciones para sumarse a la tercera temporada de The White Lotus, la elogiada comedia de HBO.

La información surgió desde The InSneider justo en la antesala de la confirmación de los nuevos nombres que se sumarán al elenco, incluyendo a Jason Isaacs (El Patriota, la saga de Harry Potter), Michelle Monaghan (Gone Baby Gone, True Detective) y Parker Posey (Superman Returns, Gossip Girl)

A ellos se sumarán Leslie Bibb (Jupiter’s Legacy), Dom Hetrakul (Bangkok Dangerous) y Tayme Thapthimthong (Skin Trade).

Por ahora se desconocen detalles de la historia, más allá del hecho de que se situará en un hotel de Tailandia. Al mismo tiempo, está confirmado el regreso de Natasha Rothwell, quien interpretó a Belinda en la primera temporada situada en Hawai.

Además, Mike White, creador de la serie, ya prometió que esta será una temporada “más grande, larga y alocada” que las anteriores entregas, aunque todo está aún por concretarse, ya que la nueva temporada recién llegará a HBO en 2025.