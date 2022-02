Channing Tatum dijo sentirse “traumatizado” por la cancelación de la película de Gambito

Una de las mayores adquisiciones que realizó Disney durante los últimos años fue el estudio 20th Century Fox, quien controlaba los derechos cinematográficos de las películas de X-Men.

Y aunque algunos tuvieron fe, Disney nunca sacó adelante a una película de Gambito, el mutante lanzador de cartas que iba ser interpretado por Channing Tatum.

Según lo que dijo el socio productor del actor, Reid Carolin, a Variety, la película estaba muy cerca de filmarse antes de la compra de Disney. Inclusive el elenco de Gambito estaba en camino a “en camino a filmar en Nueva Orleans”.

Pero como todo fue cancelado, Chaning Tatum estuvo tan molesto que dejó de ver a las películas de Marvel desde ese momento:

“Una vez que ‘Gambito’ se fue, estaba tan traumatizado... Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Era demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo”, dijo el actor también a Variety.

El amor de Tatum hacia el mutante proviene del hecho de que muchos superhéroes se visten de manera “utilitaria” de acuerdo al actor, mientras que Gambito usa atuendos que “desfilaron por la pasarela de París el año pasado. Solo está usando las cosas que son geniales porque ama la moda”.

Muchos fanáticos esperan ver el regreso de los X-Men en la próxima película de Marveñ, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sobre la realización una adaptación live action de Gambito, Tatum dijo que aún está interesado en interpretar al personaje.