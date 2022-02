Charlize Theron contó que no se sentía segura durante el rodaje de Mad Max: Fury Road

Charlize Theron reveló que no sentía segura durante el rodaje de Mad Max: Fury Road. En una conversación el reportero Kyle Buchanan para el libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road (vía Vanity Fair), la actriz que encarnó a Furiosa en la aclamada película de 2015 abordó su comentada disputa con Tom Hardy e indicó lo complejo que fue para ella conseguir que la productora Denise Di Novi se sumara al set para evitar nuevos incidentes con el actor.

Como recordarán, uno de los aspectos más comentados del desarrollo de Mad Max: Fury Road es la disputa entre Charlize Theron y Tom Hardy. En diversas ocasiones aquel conflicto que complicó el rodaje ha sido resumido como una tensión derivada de los distintos estilos de trabajo de los actores, sin embargo, ahora Theron contó un poco más sobre lo que implicó esto para ella.

Concretamente, después de que en el libro se relatara un episodio donde Theron esperó por horas a que Hardy llegara al set y ambos tuvieron una confrontación a raíz de eso, la actriz tras Furiosa reveló que no se sentía segura durante el rodaje de la película y por ello pidió que la productora Denise Di Novi estuviese en el set.

“(La situación) llegó a un lugar en el que estaba un poco fuera de control, y tenía la sensación de que tal vez enviar a una mujer productora podría igualar algo, porque no me sentía segura”, dijo Theron. “Fui decisiva y entonces George (Miller) dijo: ‘Está bien, si viene Denise. . .’ Estaba dispuesto a eso y eso me hizo respirar un poco, porque sentí que tendría a otra mujer entendiendo a lo que me enfrentaba”.

Pero eso no habría cambiado mucho las cosas y Di Novi no estuvo en el set tanto como quería Theron por lo que la actriz igualmente se sentía desprotegida. “Estaba estacionada en la oficina de producción, estaba preocupada de mí y hablábamos. Pero cuando estaba en el set, todavía me sentía bastante desnuda y sola”, comentó.

Mientras los integrantes de la producción de Mad Max: Fury Road que fueron entrevistados para el libro plantean que el conflicto entre Theron y Hardy se debe a sus formas distintas de trabajar, la actriz no niega que tanto ella como su compañero deberían haberse comportado mejor.

“Debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos: ‘Mierda, esto te da miedo y me da miedo a mí también. Seamos amables el uno con el otro’”, dijo Theron. “Estábamos funcionando, de una manera extraña, como nuestros personajes: todo se trataba de supervivencia. No quiero poner excusas por el mal comportamiento, pero fue un rodaje difícil. Ahora, tengo una perspectiva muy clara de lo que pasó. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo supervivencia. Estaba realmente aterrorizada”.

Pero aunque Theron reconoce un grado de responsabilidad e incluso en el mismo extracto del libro Hardy comentó que debería haber sido un “socio mejor” para ella, la protagonista de Atomic Blonde también siente que hay cosas que no marcharon bien por parte de la producción.

“Mirando retrospectivamente dónde estamos ahora en el mundo, dado lo que pasó entre Tom y yo, hubiera sido inteligente para nosotros traer a una productora. Entiendo que el director quiere proteger su set, pero cuando hay una presión y las cosas se salen de control, tienes que ser capaz de pensar en eso en un sentido más amplio”, sentenció Theron. “Ahí es donde podríamos haberlo hecho mejor, si George hubiera confiado en que nadie vendría a jugar con su visión, sino que solo vendría y ayudaría a mediar en las situaciones. Creo que no quería ninguna interferencia, y hubo varias semanas en esa película en las que no sabía lo que me iba a pasar, y eso no es necesariamente algo agradable de sentir cuando estás en tu trabajo. Era un poco como caminar sobre hielo delgado”.

En respuesta a esa observación, Miller indicó que “mirando hacia atrás, si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente sería más consciente”.