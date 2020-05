Charlize Theron lidera a un ejército de inmortales en el tráiler de The Old Guard

Tal y como se había prometido un par de días atrás, este jueves Netflix finalmente dio a conocer el primer tráiler de su adaptación de The Old Guard.

El adelanto presenta un montón de escenas de acción y plantea la premisa al centro de esta película explicando que se centrará en la historia de un grupo de inmortales que descubrirán a una nueva inmortal y deberán escapar de las personas que quieren explotar sus habilidades. Todo en el marco de un mundo que ya no les permite permanece ocultos.

The Old Guard está basada en el cómic homónimo de Greg Rucka y Leandro Fernández, es dirigida por Gina Prince-Bythewood (Beyond the lights) y su elenco es comandado por Charlize Theron como Andy, la líder del ejército de inmortales.

Puedes ver el tráiler de la película continuación:

The Old Guard llegará a Netflix el 10 de julio.