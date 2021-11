Chloé Zhao contó cómo eligió al protagonista del cameo sorpresivo cameo de Los Eternos

Después de una espera un poco más larga de lo presupuestado debido a la pandemia, Los Eternos finalmente concretó su estreno abriendo la puerta para un nuevo ámbito de las producciones de Marvel Studios.

Así, aunque una secuela de la película todavía no estaría garantizada, la directora Chloé Zhao ya está entregando antecedentes respecto a cómo se concretaron algunas de las decisiones más llamativas de esta producción.

Particularmente, en una reciente entrevista con Deadline, Zhao abordó al sorpresivo cameo de una de las escenas post-créditos de Los Eternos y explicó por qué eligió al protagonista de esa secuencia.

Por supuesto, los comentarios de Zhao entran en el terreno de los spoilers por lo que si aún no ven Los Eternos es mejor que no sigan leyendo.

Sin entrar en muchos detalles para que quienes están aquí por una corazonada y aún no ven la película, en una de las escenas post-créditos de Los Eternos se presenta a Eros/Starfox, el hermano de Thanos.

Pero este pariente del Titán Loco no luce la característica piel morada ni la particular barbilla del personaje que hizo desaparecer a la mitad del MCU, sino que tiene una apariencia casi humanoide que sin duda cautivará a los fans de One Direction ya que Eros es interpretado por nada más ni nada menos que Harry Styles.

Si bien para muchos Styles es reconocido por su trabajo con One Direction, la popular banda británica que actualmente permanece separada, y su carrera en solitario que ha involucrado a temas como “Watermelon Sugar”, el británico también ha incursionado en el mundo de la actuación y fue parte de la cinta Dunkirk de Christopher Nolan. Y precisamente es esa película de 2017 lo que habría propiciado su cameo en Los Eternos.

“Harry como Eros era un gran paquete para mí”, explicó la directora de Los Eternos, Chloé Zhao en una conversación con Deadline. “Le propuse la idea de Pip the Troll (con la voz de Patton Oswald) y Eros a Kevin (Feige, presidente de Marvel Studios) hace un tiempo y me encantó la idea de explorar a un Eterno que está más allá de Titán y que puede haber influido en Thanos a lo largo de los años de la misma manera que Los Eternos influyeron en nosotros los terrícolas “.

“Entonces no fue como que sugerí a Eros (y dije) ‘vamos a buscar actores’”, agregó Zhao. “Estuve pendiente de Harry desde Dunkirk, pensé que era muy interesante. Después de conocerlo me di cuenta de que él es ese personaje, de la misma manera que elegí al resto de mi elenco. Hay mucho de Eros en él. Para mí, si él decía que sí y Kevin decía que sí, entonces era una oportunidad. Y estoy muy feliz de que ambos aceptaran”.

Más allá de supuestos rumores que no han sido confirmados, por ahora se desconoce qué implicará el futuro de Harry Styles en el MCU y es probable que ni todos los carteles de fans en el tour del artista ayuden a aclarar eso hasta que Marvel Studios decida abordar sus planes para Los Eternos.

Por lo tanto por ahora lo único a tener en consideración es que a Zaho parece llamarle bastante la atención el pasado de Eros y Thanos. De hecho, en una entrevista con CinemaBlend la directora enfatizó en ese punto al hablar sobre el casting de Styles.

“Me encanta la idea de conocer al hermano de Thanos. Es un Eterno, por cierto, nuestra versión es un Eterno, y la idea de que haya pasado por lo que han pasado los Eternos haciendo sus trabajos para los Celestiales es muy interesante. Y cómo eso pudo haber afectado a Thanos para convertirse en quien es hoy, me encanta esa idea”, sentenció la cineasta.