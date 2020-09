Chris Hemsworth no planea dejar el MCU después de Thor: Love and Thunder

Cuando Thor: Love and Thunder llegue a los cines en 2022 o en la fecha que dicte la contingencia, el dios del trueno se convertirá en el primer personaje de Marvel Studios en encabezar cuatro cintas en solitario.

En ese sentido y considerando que Marvel Studios planea seguir expandiendo su universo de la mano de un montón de personajes nuevos, sería fácil imaginar que Thor: Love and Thunder podría ser la despedida de Thor Odinson. Sin embargo, todo apunta que eso no será así si Chris Hemsworth puede decidirlo.

En una nueva entrevista con la edición polaca de Elle (vía Comingsoon), Hemsworth advirtió que no planea dejar al universo cohesionado de Marvel Studios tras la próxima película de Thor.

¡¿Estas loco?! No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso ¡solo tiene 1500 años!", señaló el actor al ser consultado sobre su futuro como el personaje. “Definitivamente (Thor: Love and Thunder) no es una película que me despida de esta marca. Al menos eso espero”.

Thor: Love and Thunder será dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) en base a un guión escrito por él mismo y Jennifer Kaytin Robinson (Someone Great). Por supuesto, como esta es una producción de Marvel Studios, aún no hay muchos detalles concretos sobre su trama más allá de lo revelado un tiempo atrás por Waititi y que Natalie Portman volverá a interpretar a Jane Foster, quien ahora usará el Mjolnir.

En ese contexto, la única promesa que hizo Hemsworth es que se divirtió más con este guión que con Thor: Ragnarok.

“Después de leer el guión, puedo decir que estoy muy emocionado. Seguro que habrá mucho amor y muchos relámpagos en esta producción”, comentó Hemsworth. “Me alegro de que después de todo lo que sucedió en Avengers: Endgame sigo siendo parte del Universo Marvel y puedo continuar la historia de Thor. Por supuesto, no puedo decirte nada sobre la trama, pero para satisfacer tu curiosidad, diré que me divertí mucho más leyendo este guión que el de Thor Ragnarok, y eso prueba algo porque esa película fue brillante”.