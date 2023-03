Chris Pine siente que la franquicia de Star Trek “está maldita”

Ya han pasado siete años desde que la película más reciente de Star Trek, Star Trek: Beyond, llegó a los cines. Pero, pese a todos los esfuerzos que han existido, aún no estaríamos cerca de ver otra entrega de esa franquicia para la pantalla grande.

Después de todo, aunque durante 2022 Paramount anunció con bombos y platillos el desarrollo de Star Trek 4 con el elenco de Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana y compañía; ese proyecto rápidamente perdió impulso y la última actualización que se dio al respecto fue su salida del calendario de estrenos de la compañía.

Así, pese a que Paramount todavía no abandonaría la idea de realizar otra película de Star Trek, Chris Pine no se sentiría muy optimista respecto al futuro de la franquicia.

Recientemente el actor que ha interpretado al Capitán Kirk desde el reinicio de 2009 habló con la revista Esquire y al tocar el tema de Star Trek suguirió que es una franquicia que “siente que está maldita”.

Pine llegó a esa conclusión después de abordar el desempeño económico de sus películas de Star Trek que aunque no fue necesariamente malo, claramente quedó eclipsado por los números de las cintas de superhéroes de Marvel Studios.

“No estoy seguro de que Star Trek haya sido construida para hacer ese tipo de negocio”, dijo Pine. “Siempre pensé, ¿por qué no estamos apelando a este grupo de fanáticos realmente rabiosos y hacemos la película por un buen precio y seguimos nuestro camino alegre, en lugar de tratar de competir con los Marvels del mundo?”

“Después de que salió la última y no hizo los $ 1 mil millones de dólares que todos querían que hiciera, y luego Anton (Yelchin, quien interpretó a Chekov) falleció, no sé, simplemente parecía. . . (se) siente que (la franquicia está maldita”, añadió.

Pero eso no significa que Pine no quiera incursionar una vez más en el mundo de Star Trek y estaría dispuesto a participar en otra cinta aunque por ahora no sabe nada sobre la potencial Star Trek 4.

“No sé nada”, dijo el actor. “En Star Trek Land, los actores suelen ser las últimas personas en descubrir cualquier cosa. Conozco diseñadores de vestuario que han leído guiones antes que los actores”.

“Diría que es frustrante”, respondió Pine cuando le preguntaron por ese hermetismo en trono al futuro de la saga. “Realmente no fomenta el mayor sentido de asociación, pero es como siempre ha sido. Amo al personaje. Amo a la gente. Amo la franquicia. Pero para tratar de cambiar el sistema en el que se crean las cosas, simplemente no puedo hacerlo. No tengo la energía”.

De acuerdo a J.J Abrams, en estos minutos Star Trek 4 seguiría en desarrollo y estarían buscando a un nuevo director para su propuesta (Matt Shakman renunció para comandar el reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios). Pero por el momento ni siquiera hay un plazo para el estreno de esa cinta.