Christian Bale todavía no ve The Batman, pero cree que Robert Pattinson es “un actor absolutamente maravilloso”

Considerando la recaudación de la película y su reciente estreno en HBO Max sería fácil creer que la mayoría de las personas interesadas o vinculadas de alguna forma al mito de Bruce Wayne ya vieron The Batman, la nueva cinta del Caballero Oscuro dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, recientemente Christian Bale contó que aún no ve esa producción.

El actor que protagonizó la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan interpretará a Gorr en Thor: Love and Thunder por lo que durante la premiere de esa película de Marvel Studios desde Variety aprovecharon de preguntarle sobre The Batman.

“Escucha amigo, es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran y me preguntan: ‘¿Estás bromeando?’ Me gusta saborear las películas y no veo demasiadas”, respondió el actor. “Pero lo haré, ciertamente (veré The Batman). Robert es un actor absolutamente maravilloso. Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas maravillosas”.

The Batman contó con una valoración positiva en su estreno durante marzo de este año y en diversas entrevistas para promocionar la película Pattinson contó que Bale lo aconsejó particularmente sobre los desafíos del batitraje.