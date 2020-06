Chyler Leigh agradeció el apoyo que recibió de los fans después de hablar de su sexualidad

Un día después de la publicación inicial donde relató su experiencia, Chyler Leigh agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los fans luego de explicar cómo la historia de Alex Danvers en Supergirl la ayudó a descifrar su propia sexualidad.

“Hola amigos. Hoy he recibido una gran cantidad de amor y apoyo por reconocerme y amarme como la persona que realmente soy”, señaló la actriz. “Una vez que nos enfrentamos a nuestro verdadero ser, podemos ver mejor el mundo que nos rodea, y también cómo podemos hacer un cambio positivo y duradero en aras de la igualdad y el amor. Estoy agradecida de ver más claramente, respirar un poco más fácil, y estoy orgullosa de contribuir a todo lo que creo con un corazón honesto y abierto. Enviando amor a todos ustedes”.

Alex Danvers es uno de los personajes más relevantes en la trama de Supergirl y es que la hermana adoptiva de Kara no solo es el pilar emocional de la heroína, sino que también es parte fundamental de la misión de la kryptoniana. Pero para Chyler Leigh, la ex- directora de la DEO es mucho más que eso.

El lunes pasado y en el marco del mes del orgullo LGBTQ, Leigh publicó una carta en el sitio web de su organización Creating Change donde explicó que cuando Alex reveló que era lesbiana, las palabras del personaje en la serie la ayudaron a reflexionar sobre su propia sexualidad.

“Cuando me dijeron que mi personaje saldría del clóset en la temporada 2, una oleada de pensamientos y emociones voló a mi alrededor debido a la responsabilidad que sentía de representar auténticamente el viaje de Alex”, escribió Leigh.

“De lo que no me di cuenta fue cómo la escena en la que finalmente confesó su verdad saltaría de las páginas del guión y realmente se convertiría en una variación propia de mi vida real”, añadió la actriz. “Sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho en cada toma que filmábamos, cada vez que teníamos otra oportunidad para sacar esas palabras honestas de mi boca”.

“Aunque no coinciden exactamente con mi diálogo personal, el corazón detrás de (esas palabras) seguramente lo hizo. Desde el director hasta la prensa, los medios, el elenco y los fanáticos todavía me dicen que fue la escena de salida más realista que jamás hayan presenciado. Y para robar las palabras de Alex, eso es porque hay algo de verdad en lo que dijo sobre mí. La escena está en la temporada 2, episodio 6 si quieres ver por ti mismo”, explicó.

Esta es la escena a la que se refiere Leigh:

Leigh continuó explicando que pese a que la escena fue bien recibida por algunas personas, en su círculo más cercano no lo tomaron bien.

“Sin embargo, aquí está la patada”, escribió la actriz que también trabajo en Grey’s Anatomy. “Desde que se emitió ese episodio, mis queridos amigos (e incluso los ávidos observadores de Supergirl) me dijeron que ya no verían el programa debido al hecho de que el viaje de Alex tomó un giro que sus creencias no consideran aceptable. Poco después, comenzaron a distanciarse y finalmente mi familia y yo fuimos marginados, lo que marcó la pérdida de muchas personas que amamos. Sin embargo, después del dolor inicial, no guardo rencor hacia la respuesta negativa, porque como dije, todos hemos tenido dificultades de una manera u otra con la aceptación (sea cual sea el tema) ya sea hacia nosotros mismos o hacia los demás".

“Ha sido un camino largo y solitario tanto para mi esposo como para mí, pero puedo decir de todo corazón que después de todos estos años, él y yo todavía estamos descubriendo las profundidades de nosotros mismos y de los demás, pero a lo largo de nuestro viaje hemos aprendido a estar orgullosos de quienes somos, sin importar el costo”, concluyó.