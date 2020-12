Cinco juegos se anunciarán en el pre-show de The Game Awards

Una nueva edición de The Game Awards está a la vuelta de la esquina, y según fue dado a conocer sólo en el pre-show del evento se darán a conocer cinco títulos.

A través de Twitter, el organizador del evento Geoff Keighley realizó el anuncio apuntando que “tendremos 5 world premieres en el preshow, junto con una actuación musical”.

Sumado a esto, se anunció que Reggie Fils-Aimé, el ex presidente de Nintendo of America estará en la gala, siendo uno de los presentadores con los que contará la cita. “¡Nada me puede mantener alejado! ¿Qué categoría #TheGameAwards debo presentar? ¡Cuéntame tus ideas y quién debería ganar en esa categoría! ¡Sintonice el jueves para ver qué sucede!”, apuntó Reggie a través de su cuenta de Twitter.

Hay que recordar que hace unos días se anunció que las actrices Gal Gadot y Brie Larson también asistirán al evento como presentadoras.

The Game Awards se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, ocasión en que se conocerá el juego que se quedará con el galardón de Juego del Año.