Cines chinos sacaron a la película de Monster Hunter de sus carteleras por escena que fue considerada como racista

La película de Monster Hunter fue eliminada de la cartelera de varios cines en China a raíz de las críticas contra una escena que fue tachada como racista por algunos habitantes de ese país.

Después de modificar su fecha de estreno varias veces debido a la pandemia, la películas de Monster Hunter debutó el pasado 4 de diciembre en los cines chinos. No obstante, tras las primeras funciones de la cinta, en las redes sociales de China se comenzó a gestar una controversia en torno a una escena protagonizada por el personaje del rapero MC Jin y otro personaje interpretado por un hombre blanco.

Como podrán ver en el siguiente video que fue filtrado tras el estreno de la película, en la secuencia que solo dura 10 segundos el personaje de Jin dice: “Look at my knees” (”Mira mis rodillas), ante lo que el otro sujeto pregunta: “What kind of knees are these?” (“¿Qué tipo de rodillas son estas?”) y él finalmente responde: “Chi-nese” (”Chinas”)”.

En español e inglés ese diálogo simplemente podría pasar como una mala broma, sin embargo, Variety destaca que en China tiene otra connotación.

Particularmente, de acuerdo a ese portal, los espectadores chinos se indignaron con esta escena porque les recordó a una vieja rima racista que dice: “Chi-nese, Jap-a-nese, dir-ty knees, look at these” (“Chino, japonés, rodillas sucias, mira esto”).

Pero mientras esa interpretación evidentemente se puede sacar del video anterior, Variety destaca que la controversia además fue impulsada por los subtítulos en chino de Monster Hunter que, para localizar el chiste, “hicieron del diálogo una referencia a un coloquialismo chino sobre cómo los hombres deben tener dignidad y no arrodillarse fácilmente”.

“La inferencia de una conexión con la rima racista a partir de las palabras ‘rodillas’ y ‘chino’ combinadas con la frase de los subtítulos sobre arrodillarse parece haber hecho creer a muchos espectadores jóvenes y patriotas que el momento en inglés debe ser un insulto obvio. Peor aún, muchos sienten que la traducción - que intercambia referencias al ‘oro’ y no menciona la palabra ‘chino’ - fue un encubrimiento deliberado de la ofensa”, explica el portal.

A raíz de eso, tras las primeras funciones de Monster Hunter y el inicio de las críticas contra la escena en redes sociales como Weibo, varios cines de China comenzaron a eliminar a la película de sus carteleras cancelando funciones que ya tenían entradas reservadas y disminuyendo a un total del 0,7% la presencia de la cinta en los complejos de ese país.

En ese sentido, como la compañía china Tencent Pictures está involucrado en esta película, se reportó se planeaba editar la cinta para volver a presentarla en los cines. No obstante, parece que ese plan tampoco habría prosperado.

Por lo tanto, mientras un eventual regreso de Monster Hunter a los cines chinos que la eliminaron de su cartelera sigue en duda, hay que tener en cuenta que esto eventualmente tendrá repercusiones.

Después de todo, por una parte China es un mercado clave para las ganancias de la película, y por el otro lado muchos fanáticos de ese país están tan molestos que incluso han llenado de comentarios negativos a la franquicia en Steam y motivaron a Capcom Asia a distanciarse de la película.

“Después de conocer sus opiniones sobre la película Monster Hunter’ hemos recopilado las ideas de todos y hemos informado de la situación a las empresas relevantes”, escribió Capcom Asia en Weibo. “Esperamos seguir cumpliendo con sus expectativas en el futuro y mantener la creación de videojuegos atractivos”.

La película de Monster Hunter fue dirigida por Paul W.S. Anderson y con Milla Jovovich como protagonista actualmente planea estrenarse en Estados Unidos el 30 de diciembre.