Cisco viajará al pasado en un nuevo episodio de la séptima temporada de The Flash

Un viaje al pasado volverá a formar parte de la trama de The Flash durante los próximos episodios de la serie, pero no se preocupen porque esta vez parece que aquella incursión al pasado no tendrá nada que ver con las andanzas de Barry Allen.

Durante esta semana The CW dio a conocer la sinopsis para “The One With The Nineties”, el sexto episodio de la séptima temporada de The Flash y aquella descripción adelanta que Cisco Ramon y Chester P. Runk quedarán atascados en los años ‘90.

“CISCO Y CHESTER REGRESAN EN EL TIEMPO - Cisco (Carlos Valdés) y Chester (Brandon McKnight) viajan en el tiempo y se atascan en 1998, repitiendo el mismo día una y otra vez”, señala la sinopsis (vía FlashTv News). “La clave para regresar a casa está en el hogar de la infancia de Chester, pero se niega a visitarlo. Mientras tanto, Iris (Candice Patton) forja una conexión con la Fuerza de Velocidad”.

Por supuesto, a estas alturas se desconoce cómo y por qué Cisco y Chester quedarán atrapados en esa época del pasado, pero todo apunta a que este episodio servirá para rellenar un poco más de la historia de origen del nuevo integrante del equipo Flash. Todo mientras que el apartado de Iris con la Fuerza de Velocidad es particularmente llamativo a raíz de los establecido en los episodios más recientes.

La séptima temporada de The Flash presentará un nuevo episodio este martes 23 de marzo en Estados Unidos y algunos días después, el 25 de marzo, concretará su estreno en Chile a través de Warner Channel.