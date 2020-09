Co-fundador de Blizzard abre nueva compañía de videojuegos llamada Dreamhaven

El co-fundador de Blizzard y ex-CEO de la compañía, Mike Morhaime anunció Dreamhaven, una nueva compañía de videojuegos la cual cuenta con dos estudios de desarrollo, cada uno de los cuales está trabajando en un nuevo juego, y son liderados por veteranos de Blizzard.

Según un reporte que proviene de GamesBeat y The Washington Post, los dos estudios internos corresponden a Moonshot y Secret Door, el primero de estos liderado por Jason Chayes, quien fue productor ejecutivo de Hearthstone y productor en jefe de Starcraft 2. Además, se le suman, Dustin Browder, que se desempeñó como director de Starcraft 2, Heroes of the Storm y Command and Conquer; y Ben Thompson, ex director creativo de Hearthstone.

Por otro lado, Secret Door, es dirigido por Chris Sigaty, ex productor ejecutivo de Hearthstone, StarCraft 2, y Heroes of the Storm, y productor en jefe del Warcraft 3 original. Además cuenta con la participación de Eric Dodds, quien fue primer director de Hearthstone y Alan Dabiri, ex director Heroes of the Storm.

Por el momento se desconoce los juegos en que estarían trabajando ambos equipos, pero dado que la compañía recién está comenzando es probable que pase un tiempo antes de conocer algo más de información.

Cabe recordar que Mike Morhaime dejó Blizzard en 2019.