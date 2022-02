Colin Farrell quería que El Pingüino fumara en The Batman, pero Warner Bros no lo permitió

Aunque hasta ahora todo indica que el equipo creativo de The Batman no contó con mayores obstáculos para plasmar su visión en la próxima película de DC, recientemente Colin Farrell reveló que no consiguió llevar todos los elementos que quería a su interpretación de El Pingüino.

En una entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, Farrell mencionó que intentó que su versión de Oswald Cobblepot apareciera fumando en The Batman, sin embargo, Warner Bros no lo permitió.

“Los grandes estudios toman decisiones importantes en torno a cosas como la presencia de cigarrillos en las películas”, dijo Farrell. “Luché valientemente por un cigarro. En un momento dije: ‘¡Puedo tenerlo apagado! Solo déjame tenerlo apagado’. Dijeron: ‘No’. (Como si) un grupo de niños de 12 años fueran a empezar a fumar puros cubanos porque (el Pingüino está fumando puros en una película)”.

Farrell reveló este detalle de la producción de The Batman al ser consultado respecto al espacio de crecimiento que habría para El Pingüino después de la película y con miras a su serie. En ese sentido, aunque probablemente no son pocos los fanáticos que quieren ver al actor como un Cobblepot lo más parecido a su contraparte de los cómics, es probable que hasta en la serie de HBO Max el aspecto de los cigarrillos sea complejo por las posturas que adoptado Hollywood durante los últimos años respecto a esos productos.

The Batman se estrenará este 2 de marzo y la serie de El Pingüino aún no tiene una fecha de estreno.