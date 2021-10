Colin Woodell interpretará al joven Winston Scott en The Continental, la serie spin-off de John Wick

The Continental ya encontró a una de las piezas fundamentales de su propuesta. Un día después de que se reportara que Mel Gibson será parte de esta serie spin-off de John Wick, Deadline anunció que Colin Woodell (The Flight Attendant) interpretará al joven Winston Scott en esta producción que abordará el origen del hotel para asesinos que figura en las películas encabezadas por Keanu Reeves.

Tiempo atrás se reveló que Winston Scott será un personaje clave en esta historia, pero como esta apuesta tiene un carácter de precuela, no se esperaba que Ian McShane retomara el papel que ha plasmado en las películas de John Wick.

En ese sentido, la elección de Woodell para el papel representa un importante avance para esta producción que está siendo desarrollada por Lionsgate Television y que recientemente también sumó a Hubert Point-Du Jour (The Good Lord Bird), Jessica Allain (The Laundromat), Mishel Prada (Vida), Nhung Kate (The Housemaid) y Ben Robson (Animal Kingdom) a su elenco.

El guión de The Continental está a cargo de Greg Coolidge y Kirk Ward. Todo mientras su trama explorará “el origen detrás del hotel para asesinos, una pieza central del universo de John Wick, a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott (Woodell) que es arrastrado al infierno de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que pensó que había dejado atrás. Winston traza un curso mortal a través del misterioso inframundo de Nueva York en un intento desgarrador de apoderarse del icónico hotel, que sirve como punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo“.