Con llamados a la paz y peticiones de apoyo la industria de videojuegos en Ucrania reaccionó a la invasión de Rusia

Pese a que Ucrania no es el primer país en el que muchas personas piensan a la hora de imaginar la industria de los videojuegos, aquella nación europea es el hogar de varios estudios detrás de reconocidos títulos para distintas plataformas y también es la sede de subsidiarias de empresas más grandes como Ubisoft y Crytek.

En ese sentido, ante la reciente invasión por parte de Rusia, diversos desarrolladores ucranianos han realizado publicaciones sobre la situación de su país.

Estos llamados naturalmente no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos y como es lógico ante una situación de estas características implican llamados a la paz e incluso en algunos casos piden la colaboración de otras personas y países.

Así, por ejemplo, GSC Game World, la compañía tras juegos como S.T.A.L.K.E.R, Cossacks: European Wars y American Conquest publicó un comunicado que dice:

“A partir de hoy, la Federación Rusa ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania. Nuestro país amaneció con el sonido de explosiones y disparos de armas, pero está listo para defender su libertad e independencia, porque sigue fuerte y listo para todo. El futuro es desconocido, pero esperamos lo mejor, estamos siempre seguros de nuestras fuerzas armadas y nuestra fe en Ucrania”.

GSC Game World tiene su sede en Kiev, la capital de Ucrania, y selló su mensaje pidiendo que los jugadores, blogueros y otros miembros de la industria de los videojuegos compartan lo que está sucediendo en su país y, de ser posible, apoyen a sus fuerzas armadas.

Pero GSC Game World no fue la única compañía ucraniana en emitir un mensaje ante la invasión a su país y Tallboys, la compañía detrás de Militsioner y Where The Clouds End envió su propio comunicado con una directa crítica a la guerra.

“Que se joda la guerra, esta mañana amanecimos en medio de la locura. Que se joda la guerra, solo hay sentimientos de ira e impotencia. Que se joda la guerra, no la aprobamos esto ninguna forma, que se jodan los que lo hacen y también que se joda la puta guerra”, sentenció TallBoys.

Otro estudio de videojuegos situado en Ucrania es Frogwares, una empresa que pueden recordar por títulos como la saga de Sherlock Holmes y The Sinking City.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Rusia ataca nuestra patria y niega la soberanía de Ucrania”, escribió Frogwares mediante su cuenta oficial de Twitter. “Estamos tratando de mantenernos a salvo, pero esto es una guerra, no hay dos formas de verlo. Llamamos a todos a obligar a Putin a retirarse de nuestras tierras. Somos una nación pacífica, y en todos los años desde que obtuvimos nuestra independencia, nunca hemos atacado ni amenazado a nadie. Debido a esta situación, nuestro trabajo se verá afectado y nuestras vidas pueden ser destruidas”.

Y por su parte la cuenta de The Serpent Rogue, el juego desarrollado por Sengi Games indicó: “Queridos amigos, como algunos de ustedes sabrán, tenemos nuestra sede en Ucrania, hoy nuestro país fue atacado por Rusia. Declararon una guerra y actualmente atacan a nuestros ciudadanos. No podremos responderles ni ayudarles mucho con el juego en estos momentos ¡Amor y paz para todos ustedes!”

Como mencionamos al inicio de esta nota, en Ucrania no solo hay desarrolladores locales de videojuegos, sino que también hay subsidiarias de empresas más grandes.

En ese sentido, también es preciso señalar que desde el portal Kotaku se contactaron con un vocero de Ubisoft respecto a sus estudios en las ciudades de Kiev y Odesa.

“La seguridad y el bienestar de los miembros de nuestro equipo es siempre nuestra principal preocupación”, dijo el vocero. “Estamos monitoreando la situación de cerca y ya hemos implementado varias medidas para ayudar a mantener seguros a nuestros equipos en Ucrania. También estamos brindando asistencia y ayuda a todos los miembros del equipo. No tenemos más detalles para compartir en este momento, pero continuaremos monitoreando y ajustándonos a la situación a medida que evolucione”.

Mientras aún es muy pronto para saber cómo se resolverá este ataque a Ucrania, por ahora la principal certeza es que Rusia está comandando un ataque a ese país por ambiciones territoriales impulsadas por su presidente, Vladimir Putin.