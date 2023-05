Con una frase de ‘Búsqueda Implacable’ el expresidente de Nintendo América responde a la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Con una frase de película el expresidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aimé, se refirió a la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, título que a pesar de que aún no se lanza de forma oficial ya está siendo jugado por algunas personas.

A través de Twitter, es que Reggie respondió a un usuario que publicó una imagen del menú de Nintendo Switch donde se apuntaba que estaba jugando Tears of the Kingdom, y para lo cual decidió utilizar una de las frases más recordadas de la película protagonizada por Liam Neeson, Taken (Búsqueda Implacable).

“No sé lo que quieres. Lo que yo tengo es un conjunto muy particular de habilidades, habilidades que he adquirido durante una carrera muy larga, habilidades que me convierten en una pesadilla para personas como tú”, publicó.

Las palabras de Reggie al parecer asustaron al usuario (y quizás algún tipo de repercusión legal), ya que al poco tiempo es que su cuenta desapareció de la red social. Sin embargo, Reggie no dejaría ir el tema con tanta facilidad y compartió una pantallazo del intercambio.

Cabe recordar que Nintendo es una compañía que no debe ser tomada a la ligera a la hora de hablar de emulación y piratería, ya que en reiteradas ocasiones han interpuesto demandas cuando ven afectada su propiedad intelectual.

En cuanto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, este se lanzará el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.