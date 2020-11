Con una imagen promocional anuncian nuevo proyecto de My Hero Academia

Buenas noticias para los fanáticos de My Hero Academia, y es que de la mano de tres cuentas de Twitter ligadas a la franquicia, es que fue anunciado un nuevo proyecto.

Son tres imágenes que fueron compartidas a través de enlaces por las cuentas de Twitter de la serie de anime, de la película y la del manga, y que al ser unidas muestra a Midoriya, Bakugo y Todoroki con trajes completamente nuevos.

Estos tuits fueron acompañados con partes de mensajes que al ser unidos forman la frase “El conocerá a “Los Tres Mosqueteros”.

Aunque por el momento no se dan a conocer detalles de este proyecto, y con la nueva temporada ya anunciada para el 2021, todo parece apuntar a que se trataría de un nuevo filme de la franquicia.

De ser así, esta sería la tercera película de My Hero Academia. La primera que tuvo la saga, My Hero Academia: Two Heroes, se estrenó en agosto de 2018 en Japón, mientras que la segunda Heroes Rising llegó a las salas de cine en diciembre del 2019.