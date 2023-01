Con una referencia a Avengers 5 se presentó el nuevo póster de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Este año la temporada de películas de superhéroes arrancará en febrero de la mano del estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera cinta sobre Scott Lang amparada por Marvel Studios

En Ant-Man and the Wasp: Quantumania se mostrará a Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym, Janet van Dyne y Cassie Lang en una inesperada aventura al Reino Cuántico, el mundo subatómico clave para los viajes en el tiempo de Avengers: Endgame.

Pero en esta oportunidad el desafío no estará solo en entrar o salir del Reino Cuántico, sino que los héroes tendrán que lidiar con nada más ni nada menos que la amenaza del mismísimo Kang el Conquistador.

En ese sentido, el nuevo póster de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no solo destaca a Scott, Hope y Cassie, ya que también resalta al villano encarnado por Jonathan Majors. Todo de la mano de la frase “Sé testigo del comienzo de una nueva dinastía” (”Witness the beginning of a new dynasty”), un evidente guiño a lo que será la quinta película de los Vengadores titulada Avengers: The Kang Dynasty.

Este nuevo póster de Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue revelado con miras al lanzamiento de otro tráiler de la película durante este lunes y, aunque aún no podemos ver ese avance, también se divulgó un nuevo dato sobre la próxima entrega del MCU.

De acuerdo a Fandango, Ant-Man and the Wasp: Quantumania será la película más extensa del Hombre Hormiga y durará 2 horas y 5 minutos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue dirigida por Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp) y sue estreno está programado para febrero.