Confirman que Howard Shore compuso el tema principal de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Cuando El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder presente su primer episodio durante el próximo mes de septiembre, los fanáticos de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos tendrán la oportunidad de escuchar un sonido familiar y es que aunque esta nueva producción estará ambientada en otra época de la Tierra Media, esta semana se confirmó que Howard Shore también trabajó en su música.

De acuerdo a Deadline, Prime Video finalmente ratificó que Shore participó en la banda sonora de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Pero aunque el compositor que hizo la música para las películas de El Señor de los Anillos efectivamente participará de esta nueva producción, su trabajo solo estará acotado al tema principal del programa ya que el resto de la banda sonora fue realizada por Bear McCreary (Godzilla: King of the Monsters, Battlestar Galactica, The Walking Dead).

“Con su profundo conocimiento del legendarium de Tolkien, junto con dos de los mayores talentos musicales de nuestra época, estamos encantados de que Howard y Bear se unan a nosotros en este viaje épico a la Tierra Media”, dijo Bob Bowen, director mundial de Música para Amazon Studios.

Si bien todo el trabajo de McCreary recién se podrá apreciar cuando El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estrene sus episodios, Amazon ya lanzó dos temas (de Galadriel y Sauron) en su streaming de música.

“Cuando me dispuse a componer la partitura de esta serie, me esforcé por honrar el legado musical de Howard Shore. Cuando escuché su majestuoso título principal, me impresionó la perfección con la que su tema y mi partitura original, aunque creados por separado, encajan tan maravillosamente. Estoy emocionado de que el público se una a nosotros en este nuevo viaje musical a la Tierra Media”, señaló McCreary.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará el 2 de septiembre mediante Amazon Prime Video.