Conozcan a los nuevos personajes y el elenco de Star Trek: Prodigy

Paramount+ dio a conocer a los nuevos integrantes del elenco y sus respectivos personajes para lo que será Star Trek: Prodigy.

Durante este lunes el streaming anunció a los actores y actrices que sumarán a Kate Mulgrew como la Capitana Janeway en la nueva entrega animada para público infantil de esta franquicia.

En primer lugar, Ella Purnell (Army of the Dead) será la encargada de interpretar a Gwyn, “una Vau N’Akat de 17 años que se crió en el sombrío planeta minero de su padre y creció soñando con explorar las estrellas”, según la descripción oficial (vía CBR).

Todo mientras Brett Gray (On My Block) dará vida a Dal, un joven de 17 años que pertenece a una especie desconocida y que según su descripción “se imagina a sí mismo como un inconformista que incluso en los momentos más difíciles se aferra con fuerza a su inquebrantable esperanza”.

Por otra parte, Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) interpretará a Jankom Pog, un tellarite de 16 años que disfrutará de las discusiones y “siempre jugará el papel de ‘abogado del diablo’”.

Rylee Alazraqui (Summer Camp IsIand) también participará de Star Trek: Prodigy como Rok-Tahk, “una Brikar de ocho años inusualmente brillante que un poco tímida, pero no cuando se trata de su amor por los animales”. Y Angus Imrie (The Crown) interpretará a Zero, “un Medusan: una forma de vida no corporal, sin género y basada en la energía. Como otros se volverían locos al ver su verdadero yo, Zero usa un traje de contención de fabricación propia para proteger a los demás”.

Finalmente la nueva tanda de integrantes del elenco de Star Trek: Prodigy se cierra con Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch) como Murf, un personaje de edad y especie desconocida pero que es descrito como una “mancha entrañable e indestructible con una sincronización curiosamente buena y un apetito insaciable por las piezas de naves”.

Todos los personajes mencionados anteriormente serán piezas claves en Star Trek: Prodigy debido a que esta nueva serie se enfocará en un grupo de adolescentes alienígenas que durante el año 2383 tendrán que aprender a trabajar juntos para usar una nave espacial abandonada y buscar aventuras en el Cuadrante Delta.

Star Trek: Prodigy planea estrenarse durante este año en Estados Unidos.