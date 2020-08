Conozcan al extenso listado de invitados que participarán de DC FanDome

Cuando tan solo faltan un par de semanas para la realización del evento, DC FanDome finalmente dio a conocer su listado de invitados.

Como era de esperar entre las figuras que participarán de la cita están los protagonistas de las películas y se confirmó la participación de Robert Pattinson (The Batman), Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Zachary Levi (Shazam), Dwayne Johnson (Black Adam), Ezra Miller (The Flash) y Margot Robbie (The Suicide Squad).

Además también se ratificó la aparición de los directores Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), Matt Reeves (The Batman), Zack Snyder (Justice League), James Wan (Aquaman), James Gunn (The Suicide Squad), David F. Sandberg (Shazam) y Andy Muschietti (The Flash). Y otros miembros de los elencos de sus películas, como Pedro Pascal (Wonder Woman 1984), John Cena (The Suicide Squad) y Patrick Wilson (Aquaman).

Pero DC Fandome no solo enfocará sus novedades en las películas y también abordará a las series basadas en los cómics de DC.

Así, por el lado del Arrowverso, estarán actores como Grant Gustin y Candice Patton de The Flash; Caity Lotz y Matt Ryan de Legends of Tomorrow; Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch de Superman and Lois, Javicia Leslie de Batwoman, Nicole Maines de Supergirl y Cress Williams de Black Lightning.

En cuanto a las series de DC Universe, por el lado de Doom Patrol aparecerán Abigail Shapiro, April Bowlby, Matt Bomer y Diane Guerrero. El elenco de Titans figurará encabezado por Brenton Thwaites y la serie animada de Harley Quinn dirá presente de la mano de Kaley Cuoco y Giancarlo Esposito.

Stargirl, que nació bajo el amparo de DC Universe y pasará a The CW con su confirmada segunda temporada, también formará parte del evento con un elenco liderado por Brec Bassinger. Además Brandon Vietti y Greg Weisman, los showrunners de Young Justice, también están contemplados en el evento.

Obviamente una convención centrada en DC no podría dejar de lado a los cómics y en el listado revelado por los organizadores figuran guionistas como Neil Gaiman, Scott Snyder, Tom Taylor, Tom King, Michael Bendis, G. Willow Wilson, Geoff Johns, Cecil Castellucci, Grant Morrison, James Tynion IV y Kami Garcia.

Además de artistas como Jim Lee (quien obviamente también está como publicador de DC), Amanda Conner, Nicola Scott, Jason Fabok y Trevor Hairsine.

Por otra parte, también se menciona que Val Kilmer (Batman Forever) aparecerá en el evento al igual que Lynda Carter (Wonder Woman).

El listado también contempla al elenco de la película animada Superman: Man of Tomorrow, showrunners y otros actores de las películas y series. Todo mientras también figuran nombres que aún no están asociados a un nuevo proyecto oficial en particular como Ed Boon (NetherRealm Studios) y el actor Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine).

Puedes tratar de leer todos los nombres en el siguiente video:

Finalmente, pese a que el anuncio sostiene que habrán más sorpresas, es preciso señalar que en el listado no están actores como Jason Momoa, Ray Fisher y Henry Cavill ni tampoco aparece J.J. Abrams, quien está desarrollando una serie de Justice League Dark con su compañía Bad Robot.

Por otra parte, la única protagonista de una serie que no tiene una aparición contemplada es Melissa Benoist de Supergirl.

DC FanDome será un evento gratuito que se realizará durante 24 horas el próximo 22 de agosto y contará con distintas áreas destinadas a explorar los diferentes aspectos de las producciones y creaciones ligadas a los cómics dicha editorial.