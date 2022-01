Coruscant pudo aparecer en Star Wars: The Force Awakens pero la idea no prosperó por otros potenciales proyectos

Pese a que fue un planeta muy importante en las precuelas y The Clone Wars, Coruscant brilló por su ausencia en la nueva trilogía de Star Wars. Pero aunque sería fácil entrar en las críticas y especular con que el planeta donde se instaló la base de operaciones del Imperio simplemente no figuró en la nueva trilogía por una aparente falta de planificación en esa nueva saga, parece que las ideas descartadas para el Episodio 9 no fueron las únicas que trataron de llevar nuevamente a ese mundo a la pantalla grande.

Este fin de semana Pablo Hidalgo, ejecutivo de Lucasfilm Story Group, participó en una conversación en Twitter sobre los planetas de Star Wars y, según recoge Comicbook, cuando salió a colación el tema de la ausencia de Coruscant en las secuelas Hidalgo reveló que durante un punto de la producción de The Force Awakens se consideró que la Primera Orden destruyera a ese planeta en la demostración de poder de la Base Starkiller. Sin embargo, en última instancia se decidió que era mejor crear (y destruir) a Hosnian Prime como la sede de la Nueva República.

“Básicamente, Bad Robot (de J.J Abrams) quería que (Coruscant) explotara, Lucasfilm no quería. Hosnian Prime era el término medio insatisfactorio. Sucede”, escribió Hidalgo en un tweet que posteriormente fue eliminado. ”Debería decir ‘algunas personas en’ porque no es como si las empresas tuvieran puntos de vista”.

Las declaraciones de Hidalgo rápidamente fueron tomadas como un conflicto entre Lucasfilm y Abrams, pero el ejecutivo aclaró su comentario indicando que “nunca dijo de quién fue la idea”.

“Fue parte del proceso como se ve en el arte conceptual de Ciudad República”, escribió Hidalgo. “No es tan profundo. El arte conceptual se parece a Coruscant porque durante un tiempo era (Coruscant), pero ese planeta tenía el potencial de aparecer en algo más en desarrollo, por lo que se cambió a una ubicación diferente. No es realmente tan noticioso”.

Hidalgo no reveló cuál era el otro proyecto que podía usar a Coruscant, pero en un tweet diferente recalcó que aquella posibilidad habría sido un factor determinante para que ese planeta finalmente no figurara en el Episodio 7.

“Habría sido mejor sin Starkiller, pero esa es otra discusión”, respondió el ejecutivo a un fan que preguntó si no habría sido mejor que aquella base destruyera a Coruscant en lugar de un planeta menos conocido. “Pero creo que el hecho de que Coruscant estuviese en desarrollo en otros proyectos fue una de las principales razones de la reticencia”.

Aunque en última instancia la nueva trilogía no volvió a explorar a Coruscant, cabe recordar que esta potencial idea para Star Wars: The Force Awakens no fue lo único que se barajó al respecto y en la versión de Colin Trevorrow del Episodio 9 gran parte de la acción se desarrollaba en el planeta donde estaba el Senado, el Templo Jedi de las precuelas y, por supuesto, donde Anakin consolidó su transformación en Darth Vader.