Cosmo y Wanda tienen nuevos ahijados en el primer tráiler para la serie live-action de Los Padrinos Mágicos

Ya han pasado dos décadas desde que el primer episodio de Los Padrinos Mágicos llegó a la televisión, pero aunque la serie concluyó en 2017 lejos de sus días de mayor gloria, Paramount+ quiere revivir el interés por el mundo de Cosmo y Wanda de la mano de una nueva serie.

Pero esta producción llamada The Fairly Oddparents: Fairly Odder no es una continuación cualquiera del querido programa animado y se presentará como una apuesta que no solo mezclará animación con live-action, sino que dejará de lado a Timmy Turner en favor de dos nuevos protagonistas.

En ese sentido, en el primer avance de la serie que fue revelado por Paramount+ durante esta semana, se puede ver cómo Timmy entrega a Cosmo y Wanda a su sobrina, Vivian “Viv” Turner. Sin embargo, como siempre las cosas no marchan de acuerdo al plan de Timmy y el hermano adoptivo de Viv, Roy Raskin, también se convierte en el nuevo ahijado de los Padrinos Mágicos.

Así, como podrán imaginar, la premisa de esta serie girará en torno a las disputas y problemas que Viv y Roy experimentarán a raíz de sus deseos. Todo mientras también se presentarán subtramas con la dinámica de la familia y aparentemente no veremos nada de niñeras malvadas.

El elenco de The Fairly Oddparents: Fairly Odder contará con Audrey Grace Marshall como Viv Turner, Tyler Wladis como Roy Raskin, Laura Bell Bundy como Rachel Raskin y Ryan-James Hatanaka como Ty Turner. Christopher J. Nowak (Danger Force) se desempeñará como showrunner de esta apuesta y Susanne Blakeslee y Daran Norris se mantendrán como las voces de Wanda y Cosomo en la versión en inglés.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de esta serie aquí:

The Fairly Oddparents: Fairly Odder contará con 10 episodios y se estrenará el 31 de marzo mediante Paramount+.