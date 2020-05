Creador de John Wick quiere llevar My Friend Pedro a televisión

El creador de las películas de John Wick, y guionista, Derek Kolstad, quiere llevar el juego independiente, My Friend Pedro a la televisión.

En entrevista con ComicBook, el creativo señaló que presentó un par de ideas para series de televisión basadas en videojuegos, una de las cuales sería My Friend Pedro. El otro juego mencionado por Kolstad, corresponde a Bendy and the Ink Machine, otro título independiente, pero más centrado en el terror y los puzzles.

“Si puedo emular y repetir cualquier éxito que haya tenido con John Wick en otro sitio, seré con ese chico de 11 años que se cuela con risas en una película clasificada para mayores”, mencionó.

My Friend Pedro es un juego independiente de disparos, el cual llama la atención con si estilizado gameplay que involucra ‘bullet-time’, explosiones y muchops disparos. El juego, desarrollado por Deadtoast Entertainment y publicado por Devolver Digital, fue lanzado en junio de 2019.