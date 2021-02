Creador de Ori dispara contra Cyberpunk 2077 y No Man’s Sky y tilda de “vendehumos” a sus desarrolladores

Thomas Mahler, director de Moon Studios, creadores de Ori and the Blind Forest, disparó contra Cyberpunk 2077 y No Man’s Sky tildando a sus desarrolladores de “vendehumos”.

“Esto es algo que me lleva molestando por un tiempo, y que me altera cada vez que veo que pasa. Y, cada vez que pasa, la gente sigue picando en ello”, comentó a través de un post en ResetEra. Según publicó todo esto comenzó con Peter Molyneux, el desarrollador de Fable, quien según menciona “era el maestro de ‘en lugar de decirte lo que es mi producto, deja que me suelte y te diga lo que podría ser y los emocione a todos’”.

Según menciona, Molyneux pasó décadas realizando esto, “con periodistas y jugadores que adoraban escuchar al tío Peter y las cosas increíbles que estaba haciendo por la industria”.

Tras esto, es que disparó contra Sean Murray de Hello Games, creador de No Man’s Sky, señalando que “promocionó el modo multijugador que ni siquiera existía y estaba muy feliz de que la gente pensara que No Man’s Sky era ‘Minecraft en el espacio’, donde literalmente podías hacer todo (...) Obviamente, hubo una reacción violenta masiva cuando No Man’s Sky finalmente se lanzó y el producto no se parecía en nada a lo que Murray promocionó”.

“Me sentí realmente engañado una vez que salió No Man’s Sky y quedó claro que todo este bombo en realidad se basaba en mentiras”, menciona, apuntando que “¿Y qué pasó entonces? Lanzaron unas cuantas actualizaciones, así que olvidémonos de las mentiras y del engaño y, de hecho, vamos a rodearle de premios otra vez”.

Finalmente, es que se refiere a CD Projekt Red, y el lanzamiento de Cyberpunk 2077, comentando que “aquí todo el departamento de relaciones públicas de CD Projekt RED siguió los pasos de lo que funcionó para Molyneux y Murray y se volvió completamente loco con eso (...) Cada video publicado fue cuidadosamente elaborado para crear una imagen increíblemente convincente en la mente de los jugadores. Se detuvieron justo antes de decir que su juego curaría el cáncer”.

El mensaje cierra diciendo que era un peso que tenía que sacarse de la espalda, y apuntando que este tipo de cosas no deberían volver a ocurrir en la industria.