Creador de ‘Your Name.’ anticipa su próxima película

Makoto Shinkai se ha convertido en uno de los directores de películas de anime más aclamado de los últimos años, esto tras sus filmes Your Name. y Weathering With You. Ahora el director se refirió a su próximo trabajo.

Shinkai compartió una imagen a través de Twitter, agregando que “gradualmente estoy armando mi nuevo trabajo, mientras sigo el ritmo de producción de ‘Wheathering With You’ de tres años atrás".

Según agregó “No tengo el cerebro para imaginar la historia, los personajes, y las visuales, todo al mismo tiempo, así que he estado trabajando en esto por meses y meses, intentando construirlo y resolverlo nuevamente. Ya es inicios de verano”.

Con anterioridad Shinkai ya había mencionado que “he estado escribiendo el guión de mi nueva película por los últimos dos meses, y todos los días, no sé que pensar ahora, qué decir o qué queremos ver en unos años, pero escribo de todas formas”.

Tras el éxito de Your Name. el director dirigió Wheatering With You, filme que se estrenó en 2019 en Japón y que el próximo 27 de mayo lanzará su DVD/Blu-ray.