Creadores del emulador Yuzu responde a la demanda de Nintendo

Tropic Haze, los desarrolladores del emulador de Nintendo Switch, Yuzu ha respondido a la demanda interpuesta por Nintendo.

De acuerdo a lo que reportó Eurogamer, Tropic Haze confirmó que ha contratado los servicios de un abogado, aunque por el momento no han emitido una declaración oficial frente a la situación.

Cabe mencionar, que desde Nintendo buscan que el emulador se deje de distribuir, algo que por el momento no ha ocurrido ya que sigue disponible en su página web.

Desde Nintendo apuntan a que Yuzu ha facilitado la piratería de sus IP, al nivel que dieron a conocer que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se había descargado de forma ilegal más de un millón de veces previo a su lanzamiento.

“Con Yuzu en la mano, nada impide que un usuario obtenga y juegue copias ilegales de prácticamente cualquier juego creado para Nintendo Switch, todo sin pagar un centavo a Nintendo o a cualquiera de los cientos de desarrolladores y editores de juegos que crean y venden juegos para la [consola]”, señala la demanda.