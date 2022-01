Crunchyroll confirmó el estreno de Jujutsu Kaisen 0 en cines latinoamericanos

En un comunicado de prensa, la empresa Crunchyroll - en asociación con Funimation - anunció que Jujutsu Kaisen 0, la esperada película de de fantasía oscura de TOHO Animation, llegará a cines latinoamericanos.

Hasta ahora, no hay una fecha confirmada para Latinoamérica, pero se sabe que Jujutsu Kaisen 0 llegará a Estados Unidos y Canadá el próximo 18 de marzo. Por lo que el estreno para el resto de la región sería posterior a esa fecha.

La película estrenada el 24 de diciembre del año pasado en Japón, se convirtió en todo un éxito, superando la recaudación de películas como Code Blue, Arrietty, Detective Conan: Zero the Enforcer y Star Wars Episode III: Revenge of the Sith.

Jujutsu Kaisen 0 cuenta la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria que carga con la maldición de su amiga de la infancia y que se une a la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo.

La película es una adaptación del manga con Jujutsu Kaisen 0 distribuido por la editorial Jump Comics/Shueisha, la cual a su vez es una precuela de la serie Jujutsu Kaisen escrita por Gege Akutami, que ha vendido más de 60 millones de copias en Japón.

Jujutsu Kaisen 0 fue animada por MAPPA y está diriguida por Sunghoo Park. La película tiene una duración de 105 minutos.

Mira el tráiler a continuación: