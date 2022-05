¿Cuántas escenas post-créditos tendrá Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

A un par de días del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, finalmente se reveló la cantidad de escenas post-créditos que tendrá la cinta.

En lo que ya es una tradición para las películas de Marvel Studios, Doctor Strange 2 no concluirá cuando aparezcan los créditos y durante esos reconocimientos a los involucrados en su realización aparecerán algunas escenas adicionales.

Aunque hay rumores al respecto, aquí no abordaremos de que se tratan esas escenas y solo estableceremos lo que ya está claro en base a la reciente premiere de la secuela de Doctor Strange y es que la película dirigida por Sam Raimi contará con un par de escenas post-créditos.

Concretamente, según reporta Comicbook y Erick Davis de Fandango, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene dos escenas post-créditos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness durará un poco más de dos horas por lo que desde ya querrán comenzar a planear qué bebestibles y comida llevar al cine para no perderse ni un minuto de su trama ni tener que salir rápidamente de la sala y perderse alguna de las escenas post-créditos.