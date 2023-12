Cuarta temporada de Demon Slayer llegará en 2024 con un episodio de larga duración

Buenas noticias para todos los que están esperando por la cuarta temporada de Demon Slayer y es que el esperado regreso del anime ya tiene ventana de estreno, a la vez que se ha dado a conocer que llegará con un episodio de larga duración.

De acuerdo a la información presentada, esta cuarta temporada que adaptará el arco de entrenamiento de Hashira, llegará durante la primavera de 2024 y comenzará con un capítulo especial de una hora.

Junto con esto, es que se dio a conocer que el anime tendrá una gira mundial que llegará a los cines de diferentes países del mundo. ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Village’ será el nombre del filme presentado que combinará el final del arco de Swordsmith Village con el inicio de la cuarta temporada.

Cabe recordar que el anime de Demon Slayer comenzó en en abril de 2019 y actualmente cuenta con tres temporadas y dos películas. En relación al manga creado por Koyoharu Gotoge, este se publicó entre 2016 y 2020 en la revista Weekly Shonen Jump, y cuenta con un total de 23 volúmenes.