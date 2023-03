Daisy Edgar-Jones protagonizará Twisters

La nueva película de Twister continúa avanzando y esta semana finalmente eligió a su protagonista. Según informa The Hollywood Reporter, Daisy Edgar-Jones (Normal People, Where the Crawdads Sing) protagonizará esta nueva producción que simplemente será conocida como Twisters.

De acuerdo a la información actual, Twisters no será una secuela de Twister y por ende no contará con el regreso de personajes de la película original de 1996. De hecho, Universal Pictures describe a la cinta como “un nuevo capítulo” de esa franquicia.

En ese sentido, Edgar-Jones dará vida a un nuevo personaje que se presentará como una ex-cazadora de tormentas que tras sobrevivir a un peligroso encuentro con un tornado cambió de rubro laboral. Pero obviamente eso no dudará mucho y en esta película ella deberá volver a la acción.

Twisters será dirigida por Lee Isaac Chung (Minari) en base a un guión de Mark L. Smith (The Revenant). Todo mientras Amblin Entertainment será parte de su producción y Warner Bros co-financiará la película.

La versión original de Twister (o Tornado como se conoce en español) debutó en 1996, fue dirigida por Jan De Bont (Speed) y contó con Helen Hunt y Bill Paxton como portagonistas.