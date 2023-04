Damon Lindelof habló sobre su salida de la nueva película de Star Wars: “Me pidieron que me fuera”

Damon Lindelof se pronunció sobre su salida de la película de Star Wars dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. En una entrevista con Esquire el creador de The Leftovers fue consultado por un artículo que decía que estaba en negociaciones para sumarse a un nuevo proyecto para el cine de Lucasfilm.

Lindelof comentó que llegó mucho más allá de las negociaciones, pero aunque eso ya se sabía, lo más llamativo es que el escritor dio a entender que fue despedido del proyecto.

“Estaba en más que conversaciones para unirme al universo de ‘Star Wars. Me uní al universo de ‘Star Wars’ y me pidieron que me fuera”, señaló Lindelof.

La participación de Lindelof en una nueva película de Star Wars se reportó a fines del año pasado, pero antes de la “Star Wars Celebration 2023″ y siguiendo una entrevista en que el creador abordó el gigantesco desafío de trabajar en la saga, se reveló que Lindelof no seguiría en el proyecto y en su lugar Steven Knight (Peaky Blinders) escribirá el guión de la producción que contará con el regreso de Daisy Ridley como Rey.

De todas maneras, aunque Lindelof y Justin Britt-Gibson, quien era el co-escritor, dejaron esa apuesta; el responsable de la serie de Watchmen todavía estaría interesado en realizar una historia de Star Wars.

“¿Volvería a hacer fila fuera del club e intentar volver a entrar? Absolutamente. Si al principio no tienes éxito, inténtalo y vuelve a intentarlo… o a intentarlo vuelve, como diría Yoda”, sentenció.