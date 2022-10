Daredevil: Born Again no era algo seguro cuando Charlie Cox aceptó regresar como Matt Murdock

Pese a que siempre pueden existir sorpresas en el camino, a estas alturas ya está bastante claro el camino que Marvel Studios pretende seguir con Matt Murdock en sus próximas producciones y es que, tras las apariciones de personaje en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk: Attorney at Law, Charlie Cox aparecerá nuevamente como el diablo de Hell’s Kitchen en la serie de Echo antes de protagonizar su nuevo programa en solitario llamado Daredevil: Born Again.

Pero mientras ese panorama puede entregarle certeza a los fanáticos de Matt, recientemente Charlie Cox contó que proyectos como Daredevil: Born Again no estaban asegurados cuando aceptó regresar como Matt Murdock.

En el contexto de una entrevista con EW a propósito de su aparición como Daredevil en She-Hulk, Cox abordó nuevamente la historia de su regreso como el Hombre Sin Miedo.

“Recibí una llamada repentina e inesperada de Kevin Feige en junio de 2020. No tenía una relación previa con Kevin porque cuando estábamos haciendo el programa antes, eso había sidos en Marvel Television, no en Marvel Studios, así que aunque lo había conocido en una ocasión, realmente no lo conocía en absoluto”, recordó Cox. “Me llamó durante la pandemia y me dijo que les gustaría recuperar a mi personaje y que le interesaría que yo lo interpretara. No tardé mucho en pensar en eso. Y dijo en su momento que me querían poner en Spider-Man y en She-Hulk. Pero eso era todo lo que sabían por ahora, que probablemente surgiría algo después de eso, pero no sabían qué era”

“Tuve que esperar seis meses antes de que pudiéramos filmar a Spider-Man, y luego filmamos a She-Hulk poco después de eso. No fue hasta finales del año pasado o principios de este año que escuché de Kevin y un par de otros chicos de Marvel que tenían otro proyecto en proceso y que me dejarían saber de qué se trataba y cuándo se llevaría a cabo en el futuro, así que hace un par de meses me enteré del programa Daredevil: Born Again, que es muy emocionante”, explicó el actor.

Ese decir cuando Cox se enteró de los planes para el retorno de Daredevil aún no había nada firme sobre la nueva serie del personaje. Pero por supuesto ahora todo eso cambio y el actor está ansioso por seguir explorando a Matt Murdock en esa producción

“Estoy fascinado de ver lo que somos capaces de hacer en términos de narración con tantos episodios. Es una tarea enorme. Es una empresa enorme, pero creo que si lo hacemos bien, tener tantos episodios para contar una serie de historias es realmente un desafío muy divertido y potencialmente increíblemente gratificante”, comentó el actor.

Daredevil: Born Again también volverá a contar con Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin, pero aunque aun no se ha dicho nada sobre los otros personajes de Daredevil (2015), Cox afirmó que este no es un Matt Murdock totalmente distinto al que plasmó en la serie.

“Debe ser y es siempre el mismo personaje. La diferencia es como con las personas, nos transformamos y cambiamos y somos muy diferentes según lo que sucede en nuestras vidas”, dijo el actor. “El Matt Murdock del programa de Netflix, ese mundo y lo que estaba sucediendo para Matt significaba que la mayor parte del tiempo vivíamos con un hombre que tenía una gran cantidad de presión y tensión, y el tono del programa era muy oscuro, serio y pesado. No sé cómo será el nuevo espectáculo, pero cuando vine a hacer Spider-Man y She-Hulk, el tono es mucho más alegre e irónico y divertido, ingenioso y lleno de ligereza, así que la esperanza era que Matt fuese capaz de encajar en ese mundo y participar en él sin que sea un personaje diferente, una persona diferente”.

Daredevil: Born Again se estrenará a inicios de 2024 en Disney Plus.