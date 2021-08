Dave Bautista siente que Marvel Studios “barrió bajo la alfombra” la historia de Drax y Thanos

En la antesala del estreno de Avengers: Infinity War, Drax constantemente figuraba entre los personajes que podrían matar a Thanos en aquella película o lo que eventualmente se conoció con Avengers: Endgame. Después de todo, aparte de Gamora y Nebula, el “Destructor” interpretado por Dave Bautista era uno de los héroes con mayor historia previa con el Titán Loco.

Sin embargo, en última instancia, Drax ni siquiera tuvo un rol preponderante en la tercera y cuarta película de los Vengadores y su venganza quedó limitada aquellas confrontaciones con Thanos en Titan y Knowhere.

Así, aunque ya han pasado varios años desde el estreno de ambas películas, Dave Bautista no dudó en lamentar el cierre que se dio para esa parte de la historia de su personaje cuando un fanático le preguntó cómo estará Drax en las próximas películas después de la muerte del villano que propició el asesinato de su familia.

“Toda esa historia de Drax (y) Thanos pareció ser barrida bajo la alfombra”, escribió Bautista. “Siempre me pregunté por qué, pero todas las razones que se me ocurrieron me hacen negar con la cabeza. Es lo que es”.

Bautista no detalló las razones que cree que habrían provocado la reducción del arco de Drax. No obstante, esta no es la primera vez que critica al desarrollo de su personaje en las películas de Marvel Studios. De hecho, un par de meses atrás, el actor directamente reprochó que la compañía solo se enfocara en el lado cómico y dejara atrás a otros aspectos del integrante de los Guardianes de la Galaxia.

En ese sentido, como la molestia de Bautista es cada vez más evidente, su despedida de Marvel Studios tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3 parece inminente.