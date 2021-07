David S. Goyer tiene una hipótesis respecto a por qué las películas más recientes de DC no son tan populares como el MCU

DC Comics es la casa de algunos de los perosnajes más famosos del mundo de las viñetas. Después de todo, la editorial no solo tiene a Batman y Superman, sino que también ampara a héroes como The Flash, Green Lantern y Wonder Woman. Pero durante los últimos años DC no ha logrado traducir la fama de sus personajes a una seguidilla de éxitos cinematográficos. Todo mientras bajo el amparo de Disney, Marvel Studios sigue desarrollando a su popular franquicia con los Vengadores y compañía.

Pero ¿por qué a las películas del MCU les ha ido mejor que a las cintas de DC? Los fanáticos claramente tienen varias teorías, pero David S. Goyer cree que todo pasa por un tema liderazgo.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el guionista de Man of Steel fue consultado respecto a qué haría si pudiese comandar DC. Goyer señaló que eso no es algo que planea hacer y procedió a reflexionar sobre aquello que cree que ha afectado negativamente a la compañía.

“Creo que uno de los problemas es que Marvel ha tenido un liderazgo constante durante los últimos 15 años o más, mientras que DC no lo ha hecho”, dijo Goyer. “Ha habido todos estos cambios en términos de quién dirige DC. Eso es fundamentalmente muy difícil. Es difícil avanzar cuando el liderazgo está cambiando”.

Goyer ha trabajado en varias películas de DC incluyendo a Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Batman vs Superman y Man of Steel, además de la serie de Constantine. Todo mientras antes del MCU también desarrolló un guión para una potencial película de Doctor Strange y trabajó en las películas de Blade de Wesley Snipes.

En ese sentido, el guionista también cree que otro punto a favor de las producciones de Marvel Studios tendría que ver con su aproximación al material de origen.

“Una de las otras cosas que ha hecho que Marvel sea increíblemente exitosa es que todas sus adaptaciones son fieles al material original”, dijo Goyer. “Ant-Man se siente como Ant-Man. Hulk se siente como Hulk. No intentan cambiar las cosas. Yo diría que (como ejecutivo) trataría de acercarme más a la intención original. Por lo tanto, se trata de tener un universo consistente, tener un liderazgo constante y mantenerse fiel al material original”.

Después de un turbulento período marcado por los criticados cambios a la versión cinematográfica de Justice League, parece que las películas de DC se están encaminando en una nueva dirección de la mano de lo que será The Suicide Squad, The Batman y The Flash, entre otros proyectos, por lo que tendremos que esperar para ver si con esas producciones la compañía finalmente logrará consolidar a sus cintas.