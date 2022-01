DC canceló el cómic de Wonder Girl

A principios del año pasado el futuro parecía prometedor para Yara Flor, la Wonder Woman de Future State y es que aunque ese evento solo duró algunos meses y DC volvió a su línea de tiempo habitual, la compañía pretendía seguir explorando la historia del personaje con un cómic en solitario e incluso existieron planes para llevara la heroína a la televisión.

Pero ahora ya no queda nada de eso y, según reporta Bleeding Cool, el cómic de Wonder Girl ha sido cancelado.

Si bien incialmente el plan de DC era que Wonder Girl se extendiera por al menos ocho números comandados por Joëlle Jones (Catwoman, Future State: Wonder Woman), la editorial habría cancelado abruptamente el título y ahora ese cómic finalizará con Wonder Girl #7.

En ese panorama, según la información que DC habría mandado a las tiendas de cómics, la trama que se había contemplado para el resto de las aventuras de Yara Flor recién concluiría con Trial of the Amazons: Wonder Girl #1 y #2. Todo mientras aún es incierto que pasará con el personaje tras aquellas publicaciones.

Wonder Girl #7 será publicado este 25 de enero y Trial of the Amazons: Wonder Girl #1 se presentará en marzo.