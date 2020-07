DC Comics presentó a Injustice: Year Zero, la nueva precuela escrita por Tom Taylor

Durante esta jornada, DC Comics anunció que el guionista Tom Taylor, quien actualmente está detrás del hit post-apocalíptico conocido como “DCeased”, volverá al universo de Injustice que ayudó a crear.

La nueva historia será una precuela llamada Injustice: Year Zero que abordará las circunstancias que dieron pie a los eventos vistos en el videojuego Injustice: Gods Among Us y que posteriormente fueron expandidos en los cómics.

De acuerdo a la premisa, la Liga de la Justicia descubrirá que la Sociedad de la Justicia tuvo una lucha encubierta para hacer caer a un tirano.

A partir de ahí, una vez que el Joker encuentra una forma de controlar superhéroes, comienza a utilizar la información para sabotear a ambos equipos desde el interior.

Obviamente, todo lo anterior se desarrollará a la sombra de lo que sucederá a futuro, una vez que Superman no tenga problemas con matar al Joker a sangre fría.

En esta nueva historia, Taylor será acompañado por un equipo creativo que también incluye a Rogê Antônio, Cian Tormey, Rain Beredo y Wes Abbott.

Además, la serie será primero publicada de forma digital, con dos números al mes, aunque posteriormente también será publicada en papel para estar disponible en las tiendas de cómics. Los tres primeros números de la saga serán lanzados en Comixogy