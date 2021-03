DC Comics publicará un cómic especial de 100 páginas para celebrar los 80 años de Wonder Woman

El próximo mes de octubre se cumplirán 80 años desde que Wonder Woman debutó en las páginas de All Star Comics #8 en 1941, por lo que para celebrar ese hito de la historia de los superhéroes DC anunció que publicará un nuevo cómic espacial de la amazona.

En el marco de una extensa publicación donde detalló sus otros proyectos para el aniversario de Diana, DC reveló que planea lanzar a Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular, un cómic que contemplará 100 páginas de historias dedicadas a celebrar al personaje.

En ese sentido, Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular seguirá la misma dinámica que otras publicaciones especiales que DC ha realizado durante el último tiempo como el especial por los 80 años de Robin o Wonder Woman #750. Es decir, contará con distintos relatos a cargo de diferentes equipos creativos.

Dichos equipos creativos aún no son anunciados, pero el Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular será publicado en octubre durante el “Wonder Woman Day” y DC dice que “los fanáticos pueden esperar historias originales y un hermoso montaje artístico del artista ganador del premio Eisner Yanick Paquette (Wonder Woman: Earth One) con colores de Nathan Fairbairn”.

Pero DC no solo quiere festejar a Wonder Woman con este cómic y también aseguró que sus planes contemplan desde una celebración en Abu Dhabi hasta acceso gratuito para varios títulos de la amazona en la app DC Universe Infinite, no obstante ese servicio aún no está disponible en América Latina.