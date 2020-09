DC Comics sigue teniendo en carpeta más historias de sus novelas gráficas “Earth One”

Durante el año 2009, DC Comics lanzó a una nueva línea de novelas gráficas bajo el sello “Earth One”, para presentar propuestas que reinventaban a los orígenes de varios personajes, sin tener que ser parte de la continuidad central.

Como parte del evento Dc FanDome, el jefe de la editorial, el dibujante Jim Lee, reveló que la línea “sigue vive”, aunque no depende de una grilla de lanzamientos regulares.

“Todavía estamos publicando a la serie Earth One, simplemente no están en una agenda súper regular. Nosotros nos acercamos a algunos creadores top y les dimos el tiempo para contar sus historia. Cuando sea que terminen sus proyectos, nosotros los tomamos, los empacamos y publicamos”, explicó Lee en un panel de preguntas y respuestas.

A la fecha, DC ha publicado cómics de Earth One para Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern y los Teen Titans, aunque existen algunos proyectos ya anunciados que aún no han visto la luz.

Entre estos se encuentren Aquaman: Earth One a cargo de Francis Manapul y The Flash: Earth One escrita por J. Michael Straczynski.

Asimismo, ya está confirmado que el tercer volumen de Batman: Earth One de Geoff Johns y Gary Frank se encuentra en sus últimas etapas de producción. Respecto a ese último cómic, Jim Lee recalcó que por ahora no tienen una fecha de lanzamiento, pero probablemente se dará a conocer “muy pronto”.