DC reveló al equipo creativo que tomará las riendas de los cómics de Superman y Action Comics en marzo

Esta semana DC Comics publicó a Superman #28, el último número de la carrera de Brian Michael Bendis a cargo del cómic del hombre de acero y Action Comics.

En ese contexto, pese a que la compañía pasará los próximos meses enfocada en Future State, durante este miércoles DC aprovechó de presentar al nuevo equipo creativo que se encargará de crear las próximas aventuras de Superman tanto en Action Comics como en su serie regular.

Mediante una publicación en su sitio web, DC reveló que Phillip Kennedy Johnson (The Last God, Future State: Superman: Worlds of War) será el nuevo guionista de Superman y Action Comics.

La etapa de Johnson en las historias de Superman comenzará con un arco llamado “La edad de oro”. Dicha narración arrancará en Superman #29 y Action Comics #1029, y contará con dibujos de Phil Hester (Green Arrow) y Eric Gapstur (The Flash: Season 0). Todo para contar una historia que, de acuerdo a lo señalado por DC, comienza cuando Jonathan Kent “regresa de sus estudios en el siglo 31 para encontrar a su padre luchando contra los leviatanes de una sección del espacio exterior llamada Breach, criaturas que, en el siglo 31, se dice que mataron a Superman”.

“No puedo comenzar a describir el honor que es escribir Superman y Action Comics, especialmente siguiendo a uno de mis héroes de la industria, Brian Michael Bendis” comentó Johnson en el anuncio. “Uno de mis primeros recuerdos es la emoción que sentí al ver las películas de Superman de Christopher Reeve por primera vez. Mi objetivo para cada número será brindar a los lectores la misma reacción física y las mismas aspiraciones elevadas que inspira Superman: el deseo de ser mejores de lo que somos y de hacer más de lo que el mundo cree que podemos hacer”.

Portada de Superman #29 por Phil Hester

Portada de Action Comics #1029 por Phil Hester

Los números de la nueva etapa de la serie regular de Superman además contemplarán una historia secundaria centrada en Jimmy Olsen que será escrita por Sean Lewis ( DC Future State: Superman of Metropolis ) y dibujada por Sami Basri (Harley Quinn) .

Finalmente DC asegura que el arco de “La edad de oro” será el “preludio de un gran evento de Superman”.

Por supuesto, la compañía no entregó más detalles sobre ese evento, pero aseguró que después de ese arco Phillip Kennedy Johnson continuará a cargo de Superman y Action Comics pero que desde ese minuto será acompañado por el artista Scott Godlewski en Superman y Daniel Sampere en Action Comics y además trabajará con Mikel Janín en un “proyecto especial de Superman que aún no es anunciado”.

“El evento masivo que estamos preparando en Action Comics es un cambio considerablemente más grande de lo que esperaba en los cómics”, señaló Johnson. “No es exagerado decir que cambiará el status quo de Superman para siempre y tendrá un impacto duradero en todo el Universo DC. El arte de Future State: Superman: Worlds of War que han visto de Mikel Janín en los últimos meses es solo la punta del iceberg de lo que él y yo hemos planeado juntos. Estén atentos, NO querrán perderse lo que viene”.

Portada variante de Action Comics #1029 por Julian Totino Tedesco

Superman #29 y Action Comics #1029 serán publicados en marzo de 2021.