DC sacará algunos paneles de FanDome para hacer un nuevo evento en septiembre

Cuando DC anunció todos los paneles y actividades que formarían parte de DC FanDome rápidamente se hizo evidente que los fanáticos tendrían que optar entre diferentes contenidos para disfrutar de aquella convención virtual. Pero como la compañía no quiere que nadie se pierda los anuncios y novedades de sus próximos cómics, videojuegos, series y películas, ahora anunció que la propuesta de DC FanDome se dividirá en dos eventos.

Ante todo este sábado 22 de agosto se realizará una versión de DC FanDome como se había planificado originalmente. No obstante, aquella cita que ahora se llamará DC FanDome: Hall of Heroes no incluirá todas las instancias que fueron anunciadas en el cronograma inicial del evento.

De acuerdo a la página oficial de DC Comics, DC FanDome: Hall of Heroes contará “con programación especial, paneles y revelaciones exclusivas de películas de DC, series de televisión, juegos, cómics y más. El programa sobrealimentado de ocho horas se transmitirá tres veces durante un período de 24 horas, lo que permitirá a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de experimentar DC FanDome: Hall of Heroes en su propio universo”.

Este evento arrancará a las 10:00 am PDT (13:00 hrs) del sábado 22 de agosto y como anticipa un nuevo adelanto incluirá la presentación del videojuego Suicide Squad: Kill The Justice League, los paneles de películas como The Batman, Wonder Woman 1984, Black Adam, The Suicide Squad, The Flash, Shazam y el Snyder Cut de Justice League. Todo mientras también ser incorporarán actividades que originalmente se desarrollarían en otra parte de DC FanDome como los paneles de Titans y la serie de The Flash.

Por su parte el segundo evento se llamará DC FanDome: Explore the Multiverse y se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre.

En esa instancia que también será gratuita y virtual los fans podrán acceder a “más de 100 horas de contenido on-demand” que contemplará paneles, proyecciones y “contenido nunca antes visto” de series, películas, cómics y videojuegos.

Es decir, todo lo que originalmente formaría parte de las “islas” WatchVerse, KidsVerse y YouVerse de DC FanDome y no será parte de Hall of Heroes este 22 de agosto.

Finalmente, en paralelo a DC FanDome: Explore the Multiverse, también se lanzará DC Kids FanDome, una experiencia complementaria pensada en niños y sus padres.

DC FanDome: Explore the Multiverse y DC Kids FanDome comenzarán a las 10:00 am PDT (13:00 hrs) del sábado 12 de septiembre y para ambos eventos los fanáticos podrán armar sus propios cronogramas con las actividades que más les interesan.