DC se retractó y finalmente no publicará la polémica portada con Kyle Rayner por el mes de la Herencia Hispana

Cuando DC presentó las solicitudes para los cómics que publicará durante septiembre de este año, la editorial indicó que además de las cubiertas enfocadas en el equipo Titans United: Bloodpact #1 contaría con una portada variante por el mes de la Herencia Hispana que sería protagonizada por Kyle Rayner.

Aquella portada diseñada por el artista Jorge Molina mostraba a Kyle sosteniendo la bandera de México y pretendía posicionarse como un homenaje no solo al personaje, sino que también al muralista mexicano Jorge González Camarena y en particular a su obra “La Patria”.

Hasta ahí todo bien...pero sorpresivamente días atrás comenzó a circular otra versión de la portada.

Aunque esa imagen mantenía la idea base de Molina, aquí Kyle no portaba orgulloso símbolos de México, sino que tenía en sus manos una bolsa de tamales y una bandera verde que simplemente decía “¡Viva México!”.

Más allá de la estética esa nueva portada generó molestia entre algunos fanáticos de DC porque al igual que otras portadas de la editorial por el mes de la Herencia Hispana parecía reducir la cultura hispana solo a la comida.

Ante la polémica que generó varios artículos y reclamos en redes sociales, Molina explicó que “debido a algunos problemas legales, se suponía que (la portada original) no vería la luz del día”. Pero DC comenzó a promocionarla antes de tener los permisos pertinentes y eso forzó la aparición de la cubierta de la polémica.

“Cómo fue que DC promocionó esta imagen es un misterio para mí, no sé si fue un error o al final decidieron hacerlo. Hay una variación de esta portada, pero estoy muy contento de que esté disponible para que el mundo la vea, ya que esta fue mi idea original, rendir homenaje a Camarena”, añadió Molina antes de indicar que una de las cubiertas tendría su visto bueno y la otra no: “Es difícil mantener la boca cerrada ... todo lo que puedo decir es que uno tiene mi firma y el otro no, imagínense”.

Así, pese a que en un momento Molina se contentó con que su portada original alcanzara a aparecer en internet, ahora el propio artista confirmó que esa portada finalmente será una de las variantes oficiales de Titans United: Bloodpact #1.

“¡¡Buenas noticias para todos !! Estoy emocionado de compartir la portada oficial del Mes de la Herencia Hispana de DC para Titans United: Bloodpact #1. El homenaje a La Patria es lo que sale en el cómic. Perdón por la confusión, la versión editada que dibujé era una opción alternativa, no definitiva”, indicó.

Pero aunque la polémica portada de Kyle Rayne rcon los tamales finalmente no será lanzada, DC igual publicará sus otras imagenes variantes por el mes de la Herencia Hispana que han sido criticadas por poner como punto central- y único- de la cultura hispana a la comida.

Titans United: Bloodpact #1 se presentará el 20 de septiembre.