DC seguirá expandiendo el mundo de DCeased con un nuevo cómic digital

DC Comics se niega a dejar de lado al mundo de DCeased y anunció un nuevo cómic ligado a la popular miniserie escrita por Tom Taylor.

Este nuevo cómic se llamará DCeased: Hope at World’s End y, además de seguir expandiendo la historia del mundo donde la Ecuación Anti-Vida destruyó la Tierra, llegará para fortalecer la apuesta de contenido digital exclusivo de la editorial.

“Esta nueva serie de DC Digital First, además de DCeased y DCeased: Unkillables, allanará el camino para el lanzamiento de la secuela de DCeased, DCeased: Dead Planet, en junio de 2020”, explicó la compañía en su sitio web. “Al agregar DCeased: Hope at World’s End al robusto programa de publicación digital de DC, los lectores de cómics tendrán aún más variedad de contenidos y acceso inmediato a historias que nunca han estado disponibles en plataformas digitales”.

DCeased: Hope at World’s End será escrito por Tom Taylor y contará con el arte de Dustin Nguyen, Renato Guedes, Carmine Di Giandomenico y Marco Failla.

Este nuevo cómic se extenderá por 14 números que serán publicados bimensualmente y su trama estará ambientada en el período posterior a la destrucción de Metrópolis y antes del salto de tiempo en DCeased #5.

“Hubo un punto en DCeased en el que tuvimos que tomar la decisión de saltarnos semanas de pérdidas y triunfos y heroísmo o nuestra primera miniserie no sería exactamente una miniserie”, comentó Taylor. “Pero sabíamos que teníamos una historia más grande que contar, por lo que sembramos parcelas en las que podríamos extendernos y deliberadamente dejamos a los personajes más grandes fuera de la mesa para el futuro. Ese futuro está aquí".

Además, según tanteó DC, DCeased: Hope at World’s End servirá para pavimentar el camino de cara a DCeased: Dead Planet, el nuevo cómic de esta saga que será publicado en junio y se enfocará en héroes como Damian Wayne, Jon Kent y Cassie Sandsmark.

“Con Hope at World’s End, finalmente contamos la historia de lo que Superman, Wonder Woman, Flash, Black Adam, Wink, the Aerie, Martian Manhunter, Black Manta, Steph Brown, Robin, Superboy y más hicieron para salvar tanto de la humanidad como pudieron", añadió Taylor. “Y los fanáticos de Super Sons no querrán perderse las aventuras apocalípticas de Damian y Jon mientras se enfrentan a la peor crisis que haya visto la Tierra mientras dan sus primeros pasos en el camino para convertirse los nuevos World’s Finest".

Puedes revisar algunos vistazos a DCeased: Hope at World’s End a continuación:

DCeased: Hope at World’s End comenzará a publicarse digitalmente este martes 19 de mayo y por ahora no habrían planes para presentar este cómic en formato físico.