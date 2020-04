Death Stranding para PC se retrasa hasta julio debido al coronavirus

Siguen los retrasos conformados por el coronavirus, es así como durante la jornada de hoy Kojima Productions anunció que la versión de PC de Death Stranding se retrasaría hasta el próximo 14 de julio producto de la emergencia.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de la desarrolladora liderada por Hideo Kojima, donde mencionaron que "Después del cierre temporal de Kojima Productions, hemos tenido que retrasar el lanzamiento en PC de Death Stranding al 14 de julio de 2020, para permitir más tiempo de desarrollo en medio del trabajo desde el hogar. ¡Gracias a todos por su paciencia y continuo apoyo!''.

El juego que llegó en noviembre pasado a PS4, aterrizaría en PC el próximo 2 de junio, donde llegaría con el Modo Foto -que recientemente se sumó a la versión de consola- y contenidos basados en Half-Life.

Hasta la fecha otros importantes títulos como The Last of Us 2 y Wasteland 3 también se han retrasado producto del coronavirus.