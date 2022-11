Deborah Ann Woll aseguró que “tenía más que decir sobre Karen” en la cancelada serie de Daredevil

Hasta ahora Marvel Studios solo ha confirmado el regreso de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio para Born Again, su nueva serie de Daredevil. Sin embargo, no son pocos los fanáticos que esperan que sin importar la continuidad que se establezca entre ambos programas el resto del elenco de la serie de Daredevil que originalmente fue emitida por Netflix también participe de aquella producción para Disney Plus.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que recientemente Deborah Ann Woll dejara la puerta abierta para un potencial retorno de su versión de Karen Page.

Durante una entrevista con el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Woll fue consultada sobre que programa de su pasado le gustaría revistar entre The Punisher, Daredevil y True Blood. Y la actriz indicó que la serie de Daredevil sería su opción porque no se siente como algo terminado para ella y que “tenía más que decir sobre Karen” antes de la cancelación del programa.

“Diría que no (reviviría a True Blood), en parte porque la serie de Marvel me parece inacabada porque nos cancelaron cuando pensamos que íbamos a tener más”, señaló la Woll. “Hay una parte de mí que decía: ‘Tenía más que decir sobre Karen’, y sentía que estaba en el medio de esa historia. Mientras que True Blood, a pesar de todos sus altibajos, triunfos y defectos, pudimos terminarla. Sabía que lo estábamos terminando y podía despedirme de todos. Robé algo del set. ¡No pude robar nada de nuestro set de Daredevil! No pude despedirme del equipo porque todos pensamos que íbamos a regresar. Así que eso es realmente lo que me gustaría recuperar, y no recuperaría todo eso, obviamente”.

Por ahora se desconoce si hay planes para que Woll y el resto del elenco de Daredevil (2015) sea parte de Daredevil: Born Again, pero esa nueva serie comenzará su rodaje en 2023 por lo que eventualmente ese panorama debería comenzar a aclararse.