Desarrolladores de Sonic Frontiers tomaron medidas para evitar los mareos en el juego

Sonic Frontiers ya se encuentra disponible con su enorme mundo en tres dimensiones que Sonic recorrerá a máxima velocidad, el implementar algo así puede resultar un riesgo, por lo cual según señalan desde Sonic Team tomaron riesgos para evitar los mareos mientras exploran este mundo.

En conversación con revista Famitsu, el productor Sachiko kawamura, señaló al respecto que “solo puedo agradecer al equipo de testeo que probasen el juego. No obstante, algunos no podían jugar por los mareos con el 3D... Pensé que sería una lástima si no se tomasen medidas contra este efecto, así que nos lo tomamos muy en serio. Al final preparamos un montón de medidas preventivas para reducir el mareo”.

A pesar de esto no entró en detalles de los cambios que se realizaron para evitar los mareos en el juego, pero es probable que tuvieran que ver con los movimientos de cámara.