Desde Activision culpan a la temática de la Segunda Guerra Mundial por el pobre desempeño de Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard no logró el éxito esperado por Activision, y ahora desde la compañía han culpado a la temática de la Segunda Guerra Mundial por el escaso éxito que tuvo el juego.

Según dieron a conocer, entre las razones que los llevaron a perder jugadores fue la ambientación, y la falta de “innovación” en el juego.

Aunque Call of Duty se mantiene como una de las grandes sagas de entretenimiento de todos los tiempos, nuestro lanzamiento premium de 2021 no alcanzó nuestras expectativas, creemos que principalmente por nuestra ejecución”, mencionaron, agregando que “la temática de la Segunda Guerra Mundial no ha resonado con parte de nuestra comunidad y no ofrecimos tanta innovación en el juego premium como nos habría gustado”.

Cabe recordar que durante este año, Call of Duty recibirá un nuevo juego, esta vez una continuación de Modern Warfare (2019), la cual está siendo desarrollada por Infinity Ward.

Junto con esto es que la saga tiene en camino un nuevo Call of Duty: Warzone, del cual por el momento se desconocen detalles, pero los rumores apuntan a que sólo sería para la nueva generación y PC.