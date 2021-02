Desde Marvel Studios no descartan “algún día” hacer algo con los personajes que tuvieron series en Netflix

“Creo que probablemente podríamos hacerlo, creo que muchas de esas cosas vuelven a nosotros”. Con esas palabras, el productor Kevin Feige se refirió a la posibilidad de que los personajes que tuvieron series en Netflix, como Daredevil y Jessica Jones, aparezcan en el universo de Marvel Studios.

Sin embargo, Feige también dejó en claro que no siempre hay discusiones en línea que están en lo correcto a la hora de asumir lo que sucede con los derechos de los personajes. “Siempre hay rumores en línea sobre la reversión de estas cosas, a veces son ciertas, a veces no, pero no estoy exactamente seguro de los contratos exactos, pero tal vez algún día”, planteó.

Feige también defendió a las series previas de Marvel TV, ya que se le consultó por qué aquellas no tuvieron el nivel de éxito de WandaVision, asegurando que tuvieron el suficiente número de fans como para considerarse exitosas.

“Creo que hay legiones de fans de agentes de S.H.I.E.L.D., fans de Daredevil, fans de Jessica Jones y fans de Luke Cage que no estarían de acuerdo contigo “, respondió Feige ante la consulta.

Sin embargo, en toda la discusión, el productor no abordó si los actores de las series de Netflix podrán ser rescatados. Mal que mal, no hace mucho rondó el rumor de que Charlie Cox (Daredevil) podría ser parte de la próxima película de Spider-Man.