Destin Daniel Cretton habló sobre las escenas post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Siguiendo a lo que ya es una tradición para las películas y series de Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cuenta con dos escenas post-créditos que no solo tantean qué podría suceder a futuro con el personaje interpretado por Simu Liu, sino que también plantean algunos elementos llamativos para el resto del universo cohesionado.

Así, mientras lo anticipado por esas escenas probablemente se desarrollará en futuras entregas del MCU, el director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton, recientemente abordó parte de su desarrollo.

Por supuesto, Cretton no reveló detalles sobre las próximas apuestas del MCU, pero si aún no ven Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a continuación encontrarán spoilers sobre la película y sus escenas post-créditos.

En la primera escena post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el héroe titular y su mejor amiga, Katy, siguen a Wong para discutir la naturaleza de los diez anillos. Pero el socio de Doctor Strange no está solo y mientras hablan sobre la edad y composición de esos elementos, Carol Danvers/Capitana Marvel y Bruce Banner/ Hulk también están presentes.

De acuerdo a Cretton, durante el desarrollo de la película de Shang-Chi se discutieron varias versiones de esa escena y aunque la conclusión con Shang-Chi, Wong y Katy cantando “Hotel California” en un karaoke era una idea que se comenzó a gestar desde que tenían claro que el hechicero aparecería en el club de lucha, la aparición de los otros personajes se concretó mucho más tarde.

“Sabía que quería que todos estuvieran sentados juntos cantando ‘Hotel California’. Pero no estábamos seguros de que fuera a funcionar hasta que lo filmamos”, dijo Cretton. “(Las escenas post-créditos) pasan por muchos ajustes y actualizaciones dependiendo de lo que se esté desarrollando en otros programas y películas en el MCU. Dependen mucho de lo que esos personajes están haciendo en el MCU en ese momento”.

Cretton trabajó con Brie Larson, al actriz detrás Capitana Marvel, en películas como Short Term 12, Just Cause y The Glass Castle, por lo que reconoció que él quería incluirla en esta escena pese a las dificultades que podría implicar llevar a ese personaje al mundo de Shang-Chi.

“Hablamos de que sería Brie, pero no sabíamos si podría tener un sentido plausible que Brie estuviese allí”, comentó Cretton. “Quiero decir, obviamente ayuda que termináramos aterrizando en versiones de holograma de estos personajes para que puedan simplemente alejarse y volver a las locuras con las que estén lidiando. Y ni siquiera soy del todo consciente de con qué están lidiando. Todo lo que sé es que presento ideas y la única vez que las ideas se rechazan es si no tienen sentido lógico para otras ideas que se están filtrando para esos personajes”.

En ese sentido, resulta particularmente llamativo que Mark Ruffalo apareciera como Bruce Banner en lugar de la versión inteligente de Hulk que se plasmó en Avengers: Endgame. Pero aunque está claro que Shang-Chi está ambientada después de la cuarta película de los Vengadores, Cretton no quiso entrar en detalles al respecto y al ser consultado por el estado de Banner solo dijo: “No lo sé ¿Eso es revelador?”

Si bien la escena donde aparecen Wong, Capitana Marvel y Bruce Banner parece importante y Cretton reconoció que ya sabe un poco sobre la misteriosa señal que están enviando los anillos, aquella secuencia no es la única que se presentó en los créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y la película también contempló una secuencia post-créditos que posicionó a Xialing, la hermana de Shang-Chi, como la nueva líder de la organización de Los Diez Anillos.

Pero ¿Xialing está tramando algo malo? Según el director de la nueva entrega del MCU aquella sería “una evaluación justa” aunque “el propósito de estos fragmentos es crear preguntas”.

En ese sentido, aunque aún no hay nada oficial al respecto, se podría esperar que el estado de Hulk sea abordado en su aparición en la serie de She-Hulk o que The Marvels explique por qué Carol se precipitó a dejar la conversación con Shang-Chi. Todo mientras el regreso de Los Diez Anillos claramente podría concretarse en una eventual secuela de esta nueva película u otro proyecto del MCU.